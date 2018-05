Podívejte se na krátkou ukázku z původního prototypu Prey 2

Loňský Prey od Arkane Studios (naše recenze) se sice opravdu povedl, ale není žádným tajemstvím, že hra nakonec dopadla úplně jinak, než byl její původní koncept. Tehdejší vývojáři z Human Head Studios totiž plánovali daleko akčnější zážitek. Jak měla hra původně vypadat, ukazuje ani ne minutová ukázka, kterou před pár dny zveřejnil jeden z provozovatelů stránky museumofplay.org.

Seems like a good day to post a short video I was sent from @humanheadgames cancelled Prey 2. Still look forward to the day that I have more to share. #prototypes #prey2 pic.twitter.com/3Fl0lB4puN