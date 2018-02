Americký politik chce zavést vyšší daň na násilné hry

Americký politik Robert Nardolillo, zastupující stát Rhode Island, přišel s návrhem na desetiprocentní zvýšení daně na všechny počítačové hry s věkovým ratingem M a vyšším.

Do této kategorie spadají všechny hry pro dospělé, ve kterých teče krev, mluví se sprostě nebo v nich můžeme vidět nahotu. Nardolillo navýšení obhajuje slovy, že „jsou důkazy, že se děti vystavené násilným videohrám v mladém věku chovají agresivněji než ty, které s nimi nepřijdou do styku.“ Bohužel důkazy si nechal pro sebe, takže je takové tvrzení minimálně sporné. Vědci se totiž na vlivu násilných her na mládež dosud jednoznačně neshodli.

Nardolillo tak zřejmě reaguje na střelbu v Parklandu na Floridě, kde bývalý student Nikolas Cruz minulý týden zastřelil 17 lidí. Podobné návrhy se totiž objevují pokaždé, když dojde k nějaké nešťastné události podobného typu. Ostatně videohry uvedl do souvislosti se střelbou nedávno i sám prezident Donald Trump.



At meeting on school safety, President Trump says violence in video games and movies is responsible for shaping young people’s thoughts: “We have to do something about maybe what they’re seeing” https://t.co/VfXvVkwQmq pic.twitter.com/vbt2t0dhtm