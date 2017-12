Femur, nani, sassafras. Jaká netradiční slovíčka umíte díky hrám?

Shannara

Honza Srp - Sice si občas nedokážu vzpomenout na některá základní slovíčka, ale bezpečně znám botanický název stromu kašťa bělavá. Může za to adventura Shannara, kde jsem hledáním tajemné sassafras, kterou žádný slovník neznal, strávil spoustu času. Teď už jen čekám, kdy budu moci touto znalostí na někoho zapůsobit. Čekám už dlouho.

Lands of Lore

Ondřej Zach - Jako by to bylo včera, začátek devadesátých let, počítačová učebna dávno po výuce a v ní fandové her, kteří civí do monitorů, někteří zakreslují mapky na čtverečkovaný papír, případně nahlížejí do herního časopisu Excalibur. A někteří mají k ruce slovník. Pro mě samotného byly právě hry dobrou motivací, proč se učit jazyk. Tehdy bych si sice nedokázal ani objednat jídlo v restauraci či zeptat se někoho na cestu, ale zato jsem věděl, co je to femur (z dungeonů) nebo barracks či lumber mill (ze strategií).

Yakuza 0

Jakub Žežule - Díky Personě jsem se naučil zásady používání japonských zdvořilostních titulů jako „chan“, „kun“, „senpai“ nebo „sensei“. Pár japonských slovíček jsem pochytil i během hraní Yakuzy. Především výraz pro „cože“ (nani), který hlavní hrdina používá velmi často.



Civilisation

Petr Zelený - Bezpochyby všechny středověké zbraně. Dodnes si pamatuju, jak učitelka angličtiny čučela, když jsem jí bezelstně oznámil, že staff není jen osazenstvo v nějaké firmě, ale také bojová nebo kouzelná hůl. A podobně to samozřejmě platí o částech brnění, kouzlech, exotických plodinách nebo skoro o všem, co bylo v Civilizaci. To jsme v hodinách angliny opravdu neprobírali. Nebýt her, tak už by moje angličtina dávno zakrněla a u her i filmů a seriálů byl bych závislý na titulcích nebo překladech. A rozhodně by se mi nestávalo, že vím, jak se nějaké slovíčko řekne anglicky, ale neznám jeho přesný český ekvivalent.

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies

Michael Mlynář - V Yakuze se chlapci často oslovují slovem kjódai. Jeden Japonec mi kdysi vysvětlil, že to znamená velmi dobrý kamarád. Jiní Japonci mi pak přímo v terénu vysvětlili, že normální lidé (tedy lidé mimo jakuzu) se tak proboha nikdy neoslovují. Zajímavým zdrojem je i série Ace Attorney: zatímco (Phoenix) Wright je zkomolené slovo right, což je pro právníka naprostý ideál, jeho původní japonské jméno Naruhodo je ještě mírnější zkomoleninou slova s řekněme stejným významem. A nezřídka se z her dají naučit i celé idiomatické vazby. Tak třeba takové „Bumba clot, babylon!“ z GTA4 asi v praxi nikdy využití nenajde, ale jeho význam je naprosto přesně daný.