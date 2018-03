Boom virtuální reality opadl, věříte stále v její úspěch?

Resident Evil 7: Biohazard

Martin Zavřel - Moderní helmy na virtuální realitu ze sebe setřásly většinu porodních bolestí zastaralých prototypů a nabízejí skutečně kvalitní vizuální zážitek, nesrovnatelný s čímkoliv jiným. Proto si myslím, že ačkoliv momentálně nejsou vyloženě masovou záležitostí, už nikam neodejdou a budou svoji pozici jen posilovat. Z pohledu běžného uživatele je velice důležité, aby helmy byly jednodušší, lehčí a levnější. Z pohledu hráče je neméně důležité, aby pro ně existovaly na míru zpracované, kvalitní, poctivé velké hry. Odehrál jsem Resident Evil 7 na jedno (desetihodinové) posezení s helmou a byl to jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě. Pevně doufám, že takových bude v dohledné době více.

HTC Vive Pro

Jan Kouba - Neřekl bych, že by byl vyloženě boom virtuální reality, na to, jaký potenciál tato technologie má, zase tolik lidí naneštěstí neoslovila. Dost mě to mrzí, ale důvody chápu. Považuji se za VR nadšence. HTC Vive jsem pořídil hned v první vlně a koupě rozhodně nelituji. Aspoň jednou týdně ve VR pár hodin trávím nebo pořádám VR seance pro přátele. Možná je prohlášení trochu troufalé, ale nebojím se o budoucnost VR a její úspěch. HTC nedávno představilo vylepšenou verzi headsetu a různých her na virtuální realitu přibývá, než by tomu bylo naopak. VR stále chybí pořádné AAA hry, které by se oprostily od zažitých postupů, to je hlavní problém. Ty hry, které se snaží inovovat herní zážitek a využít nového způsobu hraní, jsou většinou malé tituly, ale i tam se najdou klenoty. Nedávno vydaný simulátor běhu Sprint Vector je takový gem. Kombinuje herní skill a kondici hráče a parkour v něm je opojný a návykový. Až bude takových unikátně pojatých, kvalitních her víc, zase přibude lidí, kteří budou chtít zařízení doma. Masovějšímu rozšíření brání ještě cena headsetů a potřebných komponent, ale i tam postupem dojde ke zlevnění. Budoucnost nebude tak bouřlivá, že bychom vyházeli houfně své monitory a televize, ale své místo už si virtuální realita našla.



VIDEO: Děsivá procházka po okolí Černobylu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jakub Žežule - Z pohledu konzolisty si myslím, že prostor pro virtuální realitu tu určitě je a ani bych se moc nedivil, pokud by Sony u PlayStationu 5 nabízela možnost pořídit si novou konzoli s headsetem ve zvýhodněném bundlu. Ale určitě nevěřím, že Sony udělá stejnou chybu jako Microsoft s Kinectem a VR bude nadále jenom bonusovým doplňkem, nikoliv povinnou výbavou ke každému kusu konzole. Mám pocit, že nejvíc by platformě pomohla nějaká hra s geniálně chytlavým multiplayerem, kde rozpočet není tak velký problém jako u příběhových her nebo ohromných titulů odehrávajících se v otevřeném světě. Pak už stačí jen zorganizovat pár streamovaných turnajů, pozvat pár profláknutých celebrit z Twitche a propagovat, propagovat a zase propagovat. Samozřejmě by headsety obecně zatraktivnila nižší cena a co možná největší uživatelská přívětivost. To znamená méně kabelů, intuitivní a přesné ovládání a ona „plug-and-play“ jednoduchost.

Moss (PS4)

Emanuel Svoboda - Popravdě nevěřím. Nebo alespoň ne v takové podobě, v jaké je dnes. Mám zkušenosti pouze s PlayStation VR, ale velmi bohaté. Rozlišení je nízké, viditelnost špatná, obraz rozmazaný. Nespočet kabelů je velký opruz a omezení s touto podobou připojení headsetu ke konzoli veliká. A hry? Upřímně? Kromě Resident Evil 7: Biohazard a Moss stojí všechno za nic.



Ondřej Zach - Stávající generaci jsem si užil, ale pevnou součástí mých herních seancí se nakonec nestala. Nejvíc za to může moje lenost. Když už by mě nějaká hra zase nalákala, představa, jak to musím celé zase zapojovat, rozmístit, zkalibrovat, že bezdrátové ovladače budou vybité..., tak mě úplně přejde chuť. Virtuální realitě pořád věřím, i když stále víc si myslím, že větší budoucnost má rozšířená realita (AR).

Honza Srp - Virtuální realita je už pro mě z herního hlediska nezajímavá. Nějak v ní nevidím žádnou pořádnou přidanou hodnotu, naopak, člověk musí dělat řadu ústupků. Navíc mi vadí úplné odstřižení od okolní reality. Že se nemůžu jednoduše podrbat nebo napít, je prostě opruz, už po pár minutách se cítím jakoby svázaný. Pokud je hra sama o sobě dobrá, dokáže mě vtáhnout i na klasickém monitoru, nepotřebuji na to za sebou tahat metry kabelů. Nedávno jsem si sice užil skvělý Moss, ale ta hra je tak dobrá, že by mohla klidně fungovat i bez virtuální reality. Myslím, že ještě minimálně 5 příštích let mě tento fenomén nechá zcela chladným.

Trávníkář

Petr Zelený - Rád bych věřil v úspěch virtuální reality, celá ta myšlenka mě totiž fascinuje už od filmu Trávníkář. Ale i když jdou technologie kupředu mílovými kroky, tak to zatím asi stále nestačí. Helmy jsou velké, grafika často rozplizlá, a to vůbec nemluvím o tom, že někteří lidé pobyt ve virtuální realitě odnesou nevirtuálním zvracením. Osobně ještě pár let počkám a budu doufat, že v dohledné době se dočkáme odstranění všech neduhů, kterými virtuální realita momentálně trpí. Pak ji určitě vyzkouším.