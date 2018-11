Hrajete někdy i za postavu opačného pohlaví, když máte na výběr?

Kasumi, jedna z hrdinek bojové hry Dead or Alive

Michael Mlynář - Nikdy. Přinejmenším tedy téměř nikdy. A nikdy jsem vlastně ani neanalyzoval proč. Asi proto, že si vybírám spíše akčněji laděné hry a tam mi všemožné „drsné holky“ dost často vysloveně lezou na nervy. Naproti tomu třeba v bojovkách mám děvčata ve velké oblibě, ale to je zase žánr, který se asi pro potřeby této ankety tak nějak „nepočítá“.

Většinou to dopadne ještě hůř.

Honza Srp - Ne, nikdy. Vždy se snažím vytvořit si sobě co nejvíce podobnou postavu, abych se s ní mohl lépe identifikovat. Bohužel editory postav umožňují vygenerovat jen svalnaté borce s drsným výrazem, dokonale učesanými vlasy a pečlivě zastřiženým plnovousem. Pravdou je, že mi proto není výsledná postava o moc podobnější, než kdybych si vytvořil prsatou černošku. Každopádně proti herním hrdinkám vytvořeným scenáristou samozřejmě nic nemám: Tomb Raider, Dreamfall, Mirror’s Edge jsou jedny z mých nejoblíbenějších herních značek vůbec.

Kitana

Jan Lysý - Asi tím přijdu o zbytky své mužnosti, když to přiznám veřejně, ale skoro pokaždé. Mám už roky slabost pro akční slečny, takže v Mortal Kombat hraji za Kitanu, ve Street Fighterovi za Cammy, v Tekkenu za Ninu. Je možné, že za to může seriál Xena, který ve mně probudil lásku pro bojovné ženské. A nevypadá to, že by se to někdy mělo změnit.

VIDEO: Dead or Alive 6 - E3 2018 Announcement Trailer

Inkvizitor z Dragon Age: Inquisition.

Jakub Žežule - Ano, ale až na druhý pokus. Svoje postavy nicméně většinou nevytvářím podle sebe. Dodávám, že za ženské hrdinky ve hrách nemám vůbec problém hrát, když to hra vyžaduje. Znám však muže i ženy, kterým hraní za opačné pohlaví obecně vadí. Jejich škoda. Ve Skyrimu každopádně jedině za Khajita!

Martin Zavřel - Střídám to poměrně pravidelně a někdy je to docela složité rozhodování. Opačné pohlaví volím většinou tehdy, když ve hře není žádný větší vývoj osobnosti hrdiny (např. Diablo a podobné, spíše akční hry). Důvod je přitom jednoduchý: raději budu ty desítky hodin koukat na pěknou ženskou než na chlapa. Naopak pokud hra obsahuje sofistikovaný vývoj osobnosti hrdiny, nejen že volím stejné pohlaví, ale snažím se i vzhled postavy přiblížit tomu mému, abych se do ní mohl lépe vžít.

Saints Row: The Third - vytváření postavy

Emanuel Svoboda - Dokud nebudu moci hrát za tzv. třetí pohlaví, k hraní na PC mě nedonutíte. Nebo jak vlastně zněla otázka? Obecně se snažím hrát za postavy, jako ta vpravo.

Petr Zelený - V podstatě vždycky si vyberu radši holku než kluka. Především proto, že se na ně zkrátka lépe kouká a občas mají menší model než jejich mužské protějšky, takže se do nich hůř strefuje. Takže je to vlastně kombinace estetických a praktických kritérií.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Ondřej Zach - Je to hra od hry. Ale třeba ve World of Warcraft jsem při výběru rasy i pohlaví zohledňoval, jak dobře na dané postavě bude vypadat armor set.

Andrej Brabec - Jako náctiletý jsem hrál výhradně za ženské. Přišlo mi to mnohem víc cool a dodnes si pamatuju diskuzi s někým ve World of Warcraft, kdo podle pohlaví postavy předpokládal, že jsem žena. Když jsem mu to vyvrátil, ptal se mě, proč tedy hraji za ženskou a já opáčil něco jako: „A proč ty si ve hře Ork, když to není tvoje skutečná rasa?“ A bylo po dohadování. V dospělosti jsem často začal vytvářet drsné macho chlapíky. Pořádně ani nevím, proč se to tak změnilo. Ale pokud ve hře není na výběr, nijak mě to netrápí.