Výborná společenská hra That´s You! pro PlayLink umí konečně česky

That´s You! patří k tomu nejlepšímu, co společenské hry z kategorie PlayLink na PlayStation 4 nabízejí - ostatně viz naše recenze. Jedinou nevýhodou byla chybějící česká lokalizace, ale to už od dnešního dne neplatí. Stačí stáhnout aktualizaci a můžete se pustit do hraní v češtině.