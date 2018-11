Vychází druhý přídavek ke Spider-Manovi

První DLC k vynikajícímu Spider-Manovi mnou sice nijak neotřáslo (viz recenze), ale musím se přiznat, že se na to druhé stejně docela těším. Těžko očekávat nějakou výraznější novinku, ale ta hra je natolik nekomplikovaná a zábavná, že mi to ani nevadí. Na PS4 Storu už je ke stažení. Jelikož dějově navazuje na předchozí, tak doporučuji koupit kompletní season pass.