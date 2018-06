Vychází The Color of Madness, nové DLC pro Darkest Dungeon

Výborné hardcore RPG Darkest Dungeon se ve středu rozrostlo o další porci nového obsahu. Za pět dolarů si nově můžete stáhnout DLC The Color of Madness, které do této náročné hry přidává novou lokaci, nepřátele, předměty k sebrání a spoustu dalšího obsahu, na jehož soupis se můžete podívat tady.