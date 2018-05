Po deseti letech vývoje vyjde příští týden špionská SpyParty

Za posledních deset let se toho v herním světě odehrálo opravdu mnoho, nezávislému vývojáři Chrisi Heckerovi je to však zřejmě úplně jedno. Jeho dlouhá léta opečovávaný projekt SpyParty je tak svůj, že působí originálně i dekádu poté, co byl prvně oznámen. Ve hře proti sobě soupeří dva hráči. Jeden je špion, který na večírku musí vykonat jistý úkol a druhý odstřelovač, který ho musí identifikovat a zlikvidovat. Hra se objeví na Steamu příští týden.