Výrobce hardwaru Mad Catz vstává z mrtvých

Mad Catz

Když počátkem roku zbankrotoval výrobce populárního herního příslušenství Mad Catz, spousta lidí to oplakala. Jejich hardware totiž vždy patřil mezi to nejlepší a firma samotná byla na trhu přes 30 let. Část zaměstnanců se však s koncem nesmířila a dohromady upadající firmu odkoupila. Pod názvem Mad Catz Global Limited nyní přichází s novou myší, klávesnicí, headsetem a podložkou, které slibují představit už příští týden na veletrhu CES.