První placené rozšíření střílečky Far Cry 5 je venku. Jmenuje se Hours of Darkness a podíváme se v něm do Vietnamu během války. Jako Wendell „Red“ Redler, kterému jsme v základní hře nosili zapalovače jeho kamarádů z Vietnamu, zachraňujeme uvězněné spolubojovníky. Na nový trailer se koukněte níže.

Přídavek Hours of Darkness je součástí edice Gold, Season Passu a lze ho koupit i samostatně za 11,99 eur (zhruba 330 korun). Ke spuštění je potřeba Far Cry 5.