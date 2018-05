Vyšla česká hra Band of Defenders od tvůrců Zachraň šneka

Na Steamu je od dnešního dne dostupná nová česká hra Band of Defenders od studia Alda Games. Žánrově je to kooperativní střílečka se stavěním barikád a věží, v níž musíte ochraňovat před vlnami nepřátel různé objekty. Do 12. dubna se prodává se slevou 30 procent za 9,79 eur, tedy zhruba 250 korun. Recenzi připravujeme.

