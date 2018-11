Vyšla mobilní spojovačka Sega Heroes

Na iOS a Android si můžete od dnešního dne ve světě stáhnout spojovačku Sega Heroes. Základ je stejný jako u všech ostatních: spojujete drahokamy stejných barev minimálně do trojic. Nadstavbou jsou boje postaviček s různými schopnosti a tady to začíná být zajímavé. K dispozici totiž jsou hrdinové i padouši z her od Segy. Jinak je to mobilní free 2 play klasika s dvojí měnou a energií nutnou pro vstup do bitvy. Což je škoda, protože jinak se hraje dobře.