Vyšlo DLC Back to Ubersreik pro Warhammer Vermintide 2

Pokud jste naskočili do série Vermintide až s druhým dílem (naše recenze), určitě vám udělá radost nový stažitelný přídavek Back to Ubersreik. Ten totiž do dvojky přináší tři nejoblíbenější mapy z prvního dílu. A aby toho nebylo za 200 korun málo, můžete se těšit i na nějaké ty nové schopnosti a zbraně.