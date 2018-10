Vyšlo westernové DLC pro The Surge

Ještě než vyjde oficiální druhý díl, mohou se fanoušci sci-fi rubačky The Surge vrátit do oblíbeného světa díky novému stažitelnému přídavku. Jak už napovídá název The Good, the Bad, and the Augmented, tentokrát se tvůrci nechali inspirovat westernovou tematikou. DLC si můžete koupit ode dneška v digitálních obchodech za 10 eur (cca 250 korun).