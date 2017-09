Pár zajímavostí, co jste možná nevěděli o vývoji Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas (naše recenze tady) je mnohými vnímán jako ten jediný „opravdový“ Fallout ve 3D, který kdy byl vytvořen. Žádný div, že se o tomhle kultovním díle veteránů z Obsidian Entertainment pořád mluví. V rozhovoru pro britský Eurogamer se o méně známých detailech vývoje hry rozhovořil CEO společnosti Feargus Urquhart.

Fanoušci pracují na na převodu New Vegas do Fallout 4

Původně prý bylo plánováno, že si hráč na začátku bude moci zvolit jednu ze tří ras. Kromě obligátního člověka zde měla být možnost hrát i za ghúla a Supermutanta. Vzhledem k obrovským proporčním rozdílům mezi postavami však nakonec vývojáři museli z této funkcionality ustoupit, modelovat individuální zbraně a brnění pro každou ze tří ras by totiž bylo příliš náročné.

První pracovní název hry byl Fallout: Sin City a inspirací byl třeba Scorseseho film Mafiáni. Trochu smutnou tečkou pro celý Obsidian bylo výsledné score, které hra obdržela na Metacriticu. Krásných 84 % je rozhodně obrovský úspěch, jenže ve smlouvě s vydavatelem Bethesdou byly bonusy navázané na 85 %, takže na ně tým nedosáhnul. Že by však kvůli tomu byli nějak obzvlášť nespokojení, to zase ne. Prioritou bylo vytvořit skvělou hru a to se jim bez debat povedlo.

Podle plánů autorů jste si Cass dokonce mohli vzít za ženu.

Ředitel vývoje titulu Josh Sawyer pak pro IGN poodhalil jeden nápad, který se týmu bohužel nepodařilo realizovat. Autoři chtěli, aby měl hráč možnost zažít svatbu ve vegaském stylu. Což znamená spoustu alkoholu, zatmívačky a výpadky paměti, soukromý rychloobřad s Elvisem a ranní zděšení nad prstýnkem na ruce. Tou vyvolenou měla být pro hráče postava Cass, sympatická alkoholička, která je dcerou Johna Cassidyho ze druhého dílu.

Jenže vzhledem k tomu, jaké obtíže měl tým při vytváření nehratelných animovaných sekvencí a také faktu, že danou scénu by vidělo pouze malé procento hráčů, nezbyl na její realizaci čas ani peníze.

To ale nevadí. I sedm let po vydání je New Vegas skvěle hratelným RPG, které lze pořídit za pár korun a díky fanouškovské podpoře je zábavou na desítky až stovky hodin.