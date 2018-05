Vývoj taktické akce Read or Not zdárně pokračuje

O Ready or Not, která navazuje na legendární SWAT, jsme naposledy psali téměř přesně před rokem a od té doby o hře nebylo příliš slyšet. To však neznamená, že by se na ní dál pilně nepracovalo. Její autoři nyní zveřejnili seznam novinek a je to dlouhé čtení. Nejvíce se prý vylepšila umělá inteligence a grafika. Je úžasné, co pouhá čtveřice vývojářů zatím dokázala vytvořit, datum vydání však bohužel ještě neznáme.

VIDEO: Ready Or Not Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu