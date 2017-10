Vývojář urazil populárního youtubera, a musel proto skončit

I vývojáři her jsou jen lidé a byť se často snaží udělat pro fanoušky první poslední, občas jim prostě rupnou nervy. Tak jako se to stalo Aaronovi Rutledgovi z Riot Games, známému pod přezdívkou Riot Sanjuro.

League of Legends

League of Legends není vyloženě proslavená svojí přátelskou komunitou, ale streamer vystupující pod jménem Tyler1 je exotem i na tamější poměry. Svým chováním si vysloužil již řadu banů a zákazů, to ho však nijak neomezuje porušovat prakticky veškeré normy, kterými by se hráči měli řídit. Urážky a obtěžovaní přes hlasový chat, ale i podvody s hráčskými účty a obcházení herních pravidel jsou jen některými z prohřešků, kterými se tento exot s image Leo Beránka, pravidelně proviňuje.

Že mu jeho sliby o nápravě nikdo moc nevěří, je samozřejmé, Rutledge však na oficiální stránce zašel až příliš daleko. „Víte jak mě ty jeho nesmysly otravují? Strávil jsem mnoho hodin své pracovní doby řešením jeho hloupostí, je to herní terorista,“ postěžoval si, aby poté dodal, že pokud Tyler1 umře na předávkování kokainem nebo rakovinu varlat z těch jeho steroidů, tak to bude jedině v pořádku.



Jakkoli jde pochopit, že každému někdy ujedou nervy, oficiální zástupce hry si to prostě v této formě dovolit nemůže. Rutledge se sice rychle omluvil, ale odpověď Riot Games byla jednoznačná. Od Rutledge se distancovali a jeho pracovní kontrakt byl rozvázán.

Pokud někdy budete cítit podobnou potřebu vylít si na internetu na někom vztek, doporučuji se vždy nejprve podívat na toto video, které včera zveřejnila společnost The Pokemon Company. Japonsky zpívaná píseň o pokémonovi jménem Ditto je totiž tak roztomilá, že vám vyžene všechny negativní myšlenky z hlavy.