Vývojáři si nechají zaplatit za to, že ze hry odstraní vypípávání nadávek

Firma Electronic Arts bývá často terčem posměšků za to, že si ve svých hrách účtuje dodatečné poplatky za obsah, který by měl být součástí již původní zakoupené verze. Ovšem co nyní předvádí autoři nezávislé retro adventury Thimbleweed Park (naše recenze), by si však zřejmě nedovolili ani oni.

Konečně se dozvíme zásadní informaci, kdy Ransom říká fuck a kdy shit.

Za dvě eura (cca 50 korun) si totiž můžete do hry dokoupit DLC s všeříkajícím názvem Ransome *Unbeeped*. Jeho aktivace ve hře pak dělá jediné: ze všech dialogů extrémně sprosté postavy klauna Ransoma odstraní dosavadní cenzorské vypípávání, takže si můžete všechny ty „fucky“ a „shity“ přestat domýšlet.

Jakkoliv chápu, že jde především o nadsázku, účtovat si peníze za funkci, která by měla být součástí původních nastavení (stejně jako je v jiných hrách například zobrazení krve) mi osobně přijde hodně přes čáru. Co si myslíte vy?