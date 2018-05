Vývojářské studio Rocksteady zase něco kutí

Britské studio Rocksteady se proslavilo především díky slavné Batmanově arkhamské trilogii. Už delší dobu o nich nebylo slyšet, to se však zřejmě brzy změní. Na Twitteru se pochlubili fotografií svého nového studia pro převod skutečných pohybů do virtuálního světa (motion capture) s tím, že zde zatím panuje ticho před bouří. To může znamenat jedině to, že pracují na nové hře. Bude nový Batman?