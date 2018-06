Vzniká další díl Život Není Krásný, přispět můžete na Hithitu

Možná si ještě vzpomenete na sérii svérázných freeware adventur ze série Život není krásný, jejíž první díl vyšel v roce 2002. Její autor Martin Pohl aktuálně shání peníze na další díl nazvaný Život Není Krásný: Poslední Exekuce. Přispět můžete na komunitním serveru Hithit, cílem kampaně je získat 300 tisíc korun. Minimální příhoz, který obsahuje hru, je 299 korun.

„Popravdě sem si nemyslel, že bych se někdy k tvorbě her vrátil, i když sám sem pořád velkej hráč. Ale jednou na baru asi po 10. panáku mě kamarád Nikola Džokič nabídnul, že by mi s tím mohl pomoct a já se do toho zase nadchnul,“ napsal Pohl.