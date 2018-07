RECENZE: Rozšíření Warframe nazvané Sacrifice dál buduje silný příběh

Pro nezasvěceného Warframe může vypadat jako divoká akční záležitost s podivnou sci-fi ninja estetikou. Pokud jste s touto hrou (která je mimochodem dostupná jako free-to-play titul) strávili pár dní, pak víte, že pod povrchem se skrývá promyšlené a inteligentní sci-fi, které v lecčems připomíná původní Mass Effect. A ona „východní estetika“, plná samurajů a jejich mečů, je ve skutečnosti dobře vysvětlená a hluboce zakořeněná ve filozofii vesmíru, kterému dominují nadčasoví cyber-válečníci.

Warframe: The Sacrifice

Bohužel tyto věci nemáte šanci zjistit, pokud si hru vyloženě nezahrajete. Tvůrci z kanadského Digital Extremes za celé ty roky nezvládli vypustit pořádný trailer, který by nezasvěceným naznačil, jak solidní příběhové akční RPG Warframe ve skutečnosti je.

Velkou roli v tom hraje fakt, že výpravné příběhové mise jsou vždy plné šokujících zvratů a odhalení, které mají většinou dopad i na samotnou hratelnost. Představují nové, někdy i hodně radikální přídavky a změny pro celý herní koncept. Jak tvůrci, tak fanoušci proto mají tendenci před novými a potenciálními hráči pečlivě a cíleně tajit, co je čeká, aby jim nezkazili zážitek a překvapení.

Je to svým způsobem škoda, protože se mnoho hráčů nikdy nedozví, jak silná příběhová náplň se ve Warframe skrývá. Nejlepší momenty si zde v ničem nezadají s vrcholy her jako jsou Uncharted nebo God of War. Zde jsou ovšem o to silnější, že staví na vaší dlouhodobé investici do hraní monumentálního akčního online RPG a přímo tak útočí na věci, ke kterým máte vybudovaný silný vztah.

Sacrifice DLC není v tomto ohledu žádnou výjimkou a bez problémů se staví po bok předchozím dvěma eposům (Second Dream, War Within). Opět se ukáže, že postavy, které jste znali dlouhé roky, mají nejedno tajemství a věci nejsou tím, čím se zdály být na první pohled.

Znovu zjistíte, že i vaše postava má dosud neodkrytý potenciál a dokáže dělat věci, které by vás předtím ani nenapadly. A opět vás dostane do kolen špičkově dramaturgicky servírovaná kanonáda herně-filmových sekvencí, mistrně podtrhnutá vynikající hudbou a nezapomenutelným dabingem s hluboce promyšlenými dialogy.

Warframe: The Sacrifice

Sacrficie zkušenému hráči zabere zhruba hodinu hraní. Podle mě jde o ideální délku – je to jako pustit si krátký film nebo epizodu seriálu. Díky tomu děj šlape, nemá hluchá místa a nepůsobí jako zbytečně nastavovaná kaše, kde musíte mezi jednotlivými kroky nasbírat X množství určitého předmětu. Než někoho napadne se podivovat, co je to za DLC, když trvá jen hodinu, znovu připomínám: je zcela zdarma, stejně jako celá hra. A odnesete si z něj nové vybavení, které obohatí vaše další a budoucí hraní.

Autoři tak trochu zaplácli dvě mouchy jednou ranou, jelikož hráči dlouhé roky záviděli původním „founderům“ a čínskému trhu, že mají k dispozici vylepšenou verzi ikonického warframe Excalibur. Nyní se k velice podobné verzi dostanou všichni a zároveň oblíbený Excalibur získal nový příběhový rozměr díky kontextu v této misi.

Warframe: The Sacrifice

Na druhou stranu, je to vylepšený Excalibur, kterého všichni dobře známe. Osobně bych raději něco zcela originálního a nového. Nicméně nové mody a obzvláště možnost nově modovat nejen vybavení, ale i speciální schopnosti, jsou vítaným obohacením. Co mě upřímně iritovalo, bylo „vypůjčení“ si konceptu „mimiků“ ze hry Prey, zde fungujících i pojmenovaných úplně identicky.

Tím nejlepím na Sacrifice DLC je další nezapomenutelný moment v historii Warframe. Opět se ocitnete ve strhující emotivní situaci, která funguje univerzálně úplně na každého a vyvrcholí mimořádně silným poselstvím, které má potenciál udělat z každého hráče lepšího člověka. Tentokrát jde o téma ulehčení od bolesti a zda si jej zaslouží i ti horší z nás.

Na něco takového je těžké dát recenzentskou známku, protože hodnota bude záviset na vás a na tom, co si z toho vezmete pro sebe osobně. Každopádně aby toho nebylo málo, příběh celé ságy tím přeřadil na úplně novou kolej, protože funguje jako úvod do nové války, blížící se do našeho slunečního systému. Tak snad nebudeme muset čekat zase celé dva roky.