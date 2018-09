Chaosbane přináší do světa Warhammeru hratelnost Diabla

Podle jemných náznaků to vypadá, že se Blizzard s další hrou vrátí do světa Diabla. Ale než se tak stane, uplyne určitě spousta času, čehož by rád využil francouzský tým Eko Software pro svoji chystanou novinku Warhammer: Chaosbane.

Do populárního univerza deskové hry Warhammer chtějí přinést klasickou hratelnost akčních RPG zaměřených na zabíjení nekonečných hord nepřátel a sbírání lootu.

Lákadlem má být lokální kooperativní režim, ve kterém se do příběhové kampaně můžete pustit i s kamarádem. Hra ještě nezná datum vydání, dočkat bychom se však měli na PC i konzolích. Více viz komentovaný trailer od samotných autorů.