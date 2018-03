Známá pětice hrdinů se ve dvojce utká nejenom s vojáky Chaosu, ale také se skaveny, krysími lidmi. V základu je to opět kooperativní akce pro čtyři hráče, v níž je třeba ve zdraví dojít z místa A do místa B. Pokud se to podaří, každý z týmu získá bednu se třemi náhodnými kousky výbavy, jejíž kvalita se odvíjí zjednodušeně řečeno do toho, jak se celý tým snažil (a ne, bedny nelze koupit za skutečné peníze). Motorem pro další hraní je lepší výbava, pokoření dalších stupňů obtížnosti či přímo specifické výzvy.

Warhammer: Vermintide 2

Celkem patnáct možností, jak hrát

Hratelných postav je pět, s jejich charakteristikou už to tak snadné není. Každý hrdina má svůj speciální útok a sadu pasivních vlastností. Jenže hraním si u každého hrdiny odemknete ještě další dvě kariérní dráhy, které mají jiné bonusy i speciály. Hraje se za ně samozřejmě úplně jinak. Celkem tak je na výběr patnáct různých stylů.



Například Kerillian začíná jako lučištnice, která si částečně regeneruje svoje zdraví, zatímco speciálem je výstřel několika naváděných šípů naráz. K tomu se hodí i zvýšená kapacita munice a lepší dostřel. Jako Handmaiden lépe uhýbá úderům, speciálem pak je rychlé proběhnutí chumlem nepřátel. A konečně Shade – jako stín uděluje větší zranění při útocích zezadu, speciál nazvaný Infiltrate propůjčí na deset sekund nedetekovatelnost a schopnost procházet nepřáteli. Ideální k únikům, nebo naopak rychlé záchraně přátel.



Warhammer: Vermintide 2

Postavu si lze kromě zbraní přizpůsobit ještě pomocí talentů, a to u každé z patnácti specializací. S tím se autoři příliš nepárali, na úrovních 5, 10, 15, 20 a 25 si jednoduše vyberete jeden ze tří možných bonusů. Talenty jsou všechny pasivní, nijak výrazně nemění herní styl, spíše usnadní hraní. Dramatické volby nečekejte.



Hlavně neztratit hlavu

Než se pustíte do bitek s dalšími lidmi, absolvujete krátký tutoriál, který zasvětí do příběhu, vysvětlí ovládání a představí pětici hrdinů. Dál už vám nic nebrání v tom, pustit se do masakrování nepřátel on-line. Postupně projdete tři akty po čtyřech misích, které vedou k finále. Celkem tak na vás čeká třináct misí.



Warhammer: Vermintide 2

Co se týče hraní s cizinci přes macthmaking, musím to zaklepat, komunita je výborná. Hráči drží při sobě, spolupracují, hraní přes mikrofon není nutnost. Pokud ovšem máte další tři kámoše, tuhle hru si užijete.



Mapy jsou velmi dobře navržené. Je to kombinace sevřenějších koridorů s otevřenějšími prostory, tvůrci se ovšem nezalekli ani vertikálních částí. Snad ani jednou jsem neměl pocit, že se pohybuji v pečlivě naaranžovaném tunelu, i když je to samozřejmě pravda.



Warhammer: Vermintide 2

Společným jmenovatelem všech map jsou smrt, zmar, utrpení a naprostá zkáza. Se třemi parťáky se pohybujete po troskách starého světa, ať už je to mrtvé město, venkov, les či důl. Všude vidíte jen smrt. Kromě povedené grafiky navodí správnou atmosféru i hudba se zvuky. Když se ozve zlověstné zatroubení s bubny, víte, že nepřátelé jsou už na cestě.



Bitvy jsou velmi brutální, nepřátelům usekáváte hlavy, ruce, případně je rozpůlíte mocným máchnutím vejpůl. Krev stříká na všechny strany. Zároveň jsou bitvy neskutečně zábavné. Když vidíte, jak se na vás valí horda nepřátel a vy jediným máchnutím vyřídíte pět monster naráz, a pak dalších pět, je to uspokojující. U silnějších kousků zase zřetelně vnímáte, jak se vaše zbraň do jejich těla zasekne. Boj na blízko je zkrátka super a ve většině případů se mu nevyhnete, i když hrajete postavu, která střílí na dálku.



Warhammer: Vermintide 2 Warhammer: Vermintide 2

Hra přitom může dát zabrat i na nejnižší obtížnost. Když všichni zemřou, je konec, musíte hrát od začátku. Je nutné držet při sobě. Občas vyskočí z nečekaného místa zabiják, který vás ubodá, případně odtáhne stranou a nabodne na kůl, pokud ostatní nezasáhnou. Počítá se každý hojivý lektvar, bomba či krabice s výbavou.



Každý průchod je trochu jiný – s jinak rozlosovanými nepřáteli i věcmi. Na svých místech zůstávají pouze tři svitky a dvě knihy, jejichž sebrání posílí výslednou kořist na konci. Jenže je to něco za něco. Svitky zabírají místo v inventáři určené pro hojivé lahvičky, zatímco sebrání knihy sníží maximální zdraví celé party. Jste dostatečně silní a sehraní, abyste ustáli finální bitvu mapy? To už si musíte rozhodnout sami.



Warhammer: Vermintide 2

Obtížnost je vysoká, vybalancování mělo po vydání svoje výkyvy (třeba boss Burblespue Halescourge znamenal konec asi tak v 90 procentech případů), aktuálně s patchem 1.0.4.1 jsou ty nejostřejší hrany obroušeny. Hra umí být tvrdá, ale nehází klacky pod hony. Navíc vývojáři se opravdu snaží a hře věnují péči.



Bednu s výbavou nezískáte jen při dokončení mapy, ale také pokaždé, když postoupíte na další úroveň. Ve hře je dále k dispozici jednoduchý craft, kdy nepotřebné věci rozkládáte a používáte je k výrobě nových či modifikování těch stávajících. Další kratochvílí je výběr zbraní, se kterými vás bude bavit hrát. Dáte přednost rychlým útokům s velkým rozsahem, nebo upřednostníte pomalejší úder, který drtí štíty? Kromě zbraně na blízko a na dálku lze každou postavu dále ověsit náhrdelníkem, talismanem a přívěškem.



Warhammer: Vermintide 2 se povedl. Za celkem málo peněz (na Steamu za 27,99 eur, tedy zhruba 730 korun) přináší hodně muziky. Pokud máte tento typ her rádi, u Vermintide 2 prosedíte desítky hodin, ani nevíte jak.