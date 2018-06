Vypadá to jako Bioshock, ale není to Bioshock, co to je? We Happy Few

Když jsem před pár lety viděl první záběry z chystané akční hry We Happy Few, okamžitě jsem zpozorněl. Grafická stylizace totiž připomínala Bioshock a to je vždycky dobré znamení. Jenže pak jsem se dozvěděl, že má jít o survival hru v náhodně generovaném světě a zájem jsem ztratil. Jednak je podobných her bambilion, jednak dávám přednost poctivému lidskému level designu.



We Happy Few

Když jsem tedy na letošní microsoftí E3 afterparty We Happy Few vyzkoušel, bylo to spíše proto, že byl stojan se hrou jako jeden z mála volný, než že by mě to nějak extra lákalo.

Nakonec jsem u hry vydržel skoro půl hodiny a kdyby mě nezastavil Game Over, možná bych tam vydržel i déle. Hlavní důvod nečekané chytlavosti bude zřejmě v tom, že autoři do značné míry přehodnotili samotný koncept a daleko více se soustředí na vyprávění příběhu. Automaticky generovaných map se sice úplně nevzdali, ale je tam i řada zón, které jsou dopředu předpřipravené.

We Happy Few se Bioshocku podobá nejen vizuálně, ale částečně i hratelností. Obzvláště nutností prolézat každou zásuvku a hledat „zapomenuté“ vzkazy, pomocí nichž je vyprávěna většina příběhu. Což není sice vrchol originality, ale fungovalo to už mnohokrát, bude to fungovat i nyní. Obzvláště když právě s příběhem si autoři dali tak záležet.

We Happy Few je zasazena do britského městečka v roce 1960. Většina obyvatel je závislá na droze nazvané Joy, která je dělá spokojenými, nicméně ve své blaženosti i otupělými bytostmi. Hlavní hrdinové, kterých je na výběr více a každý má svůj unikátní příběh, se tomuto dobrovolnému oblbování vzepřou a tím se dostávají do potíží.

V jádru je tak We Happy Few kombinace plíživé akce, příběhové adventury a survival hry zaměřená na crafting. Pokud už vám lezou krkem všechny ty tituly, kdy musíte jako Otesánek shánět každých pět minut něco k jídlu, jinak zemřete hlady, nemusíte se obávat. We Happy Few se vydává opačným směrem a spíše vás za starost o vaši postavu odměňuje, než aby trestala. Jednoduchý příklad: pokud jste najedeni, máte větší sílu, ale sledování neustále klesajících životních ukazatelů vás tu stresovat nebude.

Jestli to nakonec bude stát za to, nebo hra po úvodním okouzlení začne nudit, se dozvíme už 10. srpna a na PC, PlayStation 4 a Xbox One.