We Happy Few v Austrálii nevyjde kvůli zobrazení drog

Byť oficiální stanovisko je obecné, důvodem zákazu bude podle magazínu Kotaku nejspíše detailní zobrazení používání drog. Hra se totiž odehrává ve světě alternativní minulosti, ve které je obyvatelstvo Anglie závislé na droze jménem Joy (štěstí). Díky ní mohou zapomenout na všechny negativní zážitky a zůstat po celý život šťastní.

Hlavní hrdina hry se nehodlá přizpůsobit pravidlům společnosti, pokud však drogu zcela odmítne, stane se pro své okolí podezřelým. Přijde mi, že v celkovém kontextu má hra spíše výchovný efekt a užívání drog rozhodně nijak neglorifikuje, nicméně na to se zodpovědní úředníci neohlížejí.

Ostatně We Happy Few není první a určitě ani poslední hrou, která v Austrálii narazila. Již dříve se s podobnými problémy potýkali například autoři Falloutu nebo Hot Line Miami. Ti dokonce australské fanoušky vyzvali k tomu, aby si jejich hru klidně „upirátili“.

Hra We Happy Few by měla vyjít v průběhu letošního roku na PC, PS4 a X1.