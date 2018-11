Je dobojováno, onlinovka Wildstar definitivně vypnula servery

Masivních online RPG, které se snažily alespoň vzdáleně napodobit úspěch geniálního World of Warcraft vzniklo mnoho, jen málokteré si však na sebe dokázalo alespoň vydělat. Seznam neúspěšných se ve středu rozrostl o další jméno, když korejská firma NC soft po letech skomírání vypnula servery hry Wildstar.

Tády dády dády da dá da, a to je konec!

Přitom původně vše vypadalo nadějně. Za hrou stojí veteráni z Blizzardu, kteří se podíleli na zrodu World of Warcraft. Když po téměř deseti letech vývoje Wildstar v červnu 2014 vyšel, dostalo se mu vřelého přijetí od novinářů (Metacritic score je 82 %) i hráčů. Jenže prodejům to nijak nepomohlo, proto již po roce autoři přešli na obchodní model free 2 play. Ani to však nestačilo.

Jak vypadaly poslední minuty ve hře, se můžete podívat na videu jednoho z oddaných hráčů, kteří alespoň uspořádali neformální rozlučku.