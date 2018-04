První díl legendárního Zaklínače je dočasně zdarma

Třetí díl skvělého RPG Zaklínač je bez debat jedním z nejlepších RPG dekády. Ne-li všech dob. Cesta k úspěchu však pro polský CD Projekt nebyla jednoduchá. Nyní si můžeme připomenout, jak tato slavná série kdysi začínala.



Díky časově omezené nabídce herního portálu GOG vás ohlédnutí nemusí stát ani korunu. Pokud se na této stránce přihlásíte k odběru novinek, budete si moct stáhnout prvního Zaklínače z roku 2007 zdarma. A to včetně českého dabingu a titulků. Podmínkou je jen to, že si musíte do knihovny zařadit i betaverzi virtuálních kartiček Gwent , což je však samozřejmě rovněž zcela zdarma.

Nic vám samozřejmě nebrání odběr novinek ihned zrušit, ale vzhledem k tomu, že se podobné nabídky her zdarma objevují na GOG poměrně často, by to byla škoda.

První Zaklínač (naše recenze) už dnes nevypadá příliš pohledně, to však vynahrazuje skvělým příběhem, který přímo navazuje na knižní pentalogii. Celý Geraltův příběh je napříč knihami i hrami natolik provázaný, že se vyplatí jej minimálně vyzkoušet.