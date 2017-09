Nemůžete se dočkat nového Wolfensteina? Vyzkoušejte WolfenDooma

Chystaný Wolfenstein II: New Colossus vyjde již za měsíc, ale pokud se nemůžete slavného lovce nacistů B.J. Blazkowitze dočkat, mohli byste si zkrátit čekání u fanouškovského projektu WolfenDoom: Blade of Agony.

WolfenDoom využívá prvky moderních stříleček a dokonce je možné některé oblasti projít stealth způsobem.

Ten přináší zbrusu nové dobrodružství a na první pohled neoslní moderním zpracováním. Pokud ale tomuhle zdarma distribuovanému projektu nakouknete pod pokličku, zjistíte, že tu máme překvapivě propracovanou příběhovou střílečku, jakých není nikdy dost. Projekt na svém facebookovém profilu doporučil i sám John Romero, a to už je co říct.

Hra je postavena na starém Doom enginu a potěší především pamětníky. Grafika má přesně tu podobu, která brnká na nostalgickou strunu a každému, kdo někdy počátkem 90. let hrál 3D střílečky, se hned vybaví dobové vzpomínky.

Výprava hry je vskutku rozmáchlá a podíváte se po celém světě.

Už jen úvodní obrazovka působí nesmírně stylově, s každým dalším krokem pak přichází známé pocity. Postavy jsou tvořeny klasickými dvojrozměrnými sprity, pohyb je superrychlý a obtížnost nekompromisní. WolfenDoom přitom jen neparazituje na tehdejších hitech, ale do dobová grafiky doplňuje i prvky z moderních titulů. Hra se tak soustředí i na vyprávění příběhu, a nemusíte v ní zabít úplně každého, koho potkáte. Jsou zde dokonce i přátelské postavy, s nimiž lze vést dialogy, stealth prvky, různé možnosti průchodu misemi, ovládání myší a další věci, na které jsme si již zvykli. Nechybí souboje s bossy, základna s možností vylepšovat si vybavení a dokupovat zbraně a munici i spousta interaktivních prvků ve stylu Duke Nukema 3D.

Už jen úvodní obrazovka těžce útočí na nostalgickou strunu.

K dispozici jsou zatím jen dvě epizody, na závěrečné třetí se usilovně pracuje. Na vývoji pracuje spousta lidí, kteří už mají s podobnými projekty zkušenost a na výsledku je to vidět.

Už takto je tu 17 misí, jejichž dohrání zabere pořádnou dávku času. Možná se ptáte, proč v roce 2017 hrát něco tak zastaralého, když je kolem tolik skvělých nových her. Pravdou je, že mladším ročníkům asi WolfenDoom nemá příliš co nabídnout. Kdo však někdy v životě strávil alespoň pár hodin v šedých bludištích původního Wolfensteinu, nemá lepší příležitost, jak si oživit vzpomínky. Sám se musím přiznat, že už jsem ve hře nějakou tu hodinu utopil a ještě utopit plánuji.

Spuštění WolfenDooma přitom není vůbec nic složitého. Stačí si ho prostě stáhnout odsud a poté spustit. Nic víc opravdu není potřeba. Takže směle do toho, do 27. října, kdy vychází New Colossus, je ještě spousta času!.