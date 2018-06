VIDEO: Masakrování nácků pokračuje ve Wolfenstein: Cyberpilot ve VR

Příběh se odehrává téměř dvacet let po událostech Wolfenstein II: The New Colossus v Paříži, kterou stále okupují nacisté. Jako člen odporu budeme hackovat nepřátelské stroje.

Na aktuálně zveřejněném novém videu vidíme Panzerhunda ovládaného hráčem, kterak plamenometem likviduje nepřátele. Odmrštit půjde i různé předměty, například auto.

Wolfenstein: Cyberpilot půjde do prodeje během roku 2019. Jisté je vydaní na PlayStation VR, na upřesnění všech platforem si však budeme muset ještě počkat. Hra je však k dispozici na výstavišti, takže doufejme, že si ji Honza Srp, náš zpravodaj v Los Angeles, vyzkouší.