S PC verzí Wolfensteina II budete velmi spokojeni, slibuje vývojář

Na PC hra poběží bez omezovaného snímkování. „Jsme velcí fandové hraní na PC a myslím, že všechny hry od ID v sobě mají silnou PC DNA. Takže je pro nás velmi důležité, aby PC verze byla stejně dobrá jako konzolové. PC je také naše primární testovací platforma. Jsem přesvědčen, že hráči na PC budou s počítačovou verzí velmi spokojeni,“ řekl Jens Matthies, který je ve studiu na pozici kreativního ředitele, serveru GameSpot.

Wolfenstein II: The New Colossus

Předchozí díly, tedy The New Order a prequel The Old Blood, fungují na enginu id Tech 5. Připravovaný The New Colossus ovšem využívá novou verzi (id Tech 6), na níž běží loňský DOOM.

Matthies tvrdí, že přepracovali a vylepšili vše, nejen audiovizuální stránku, ale i umělou inteligenci počítačem řízených protivníků.

Wolfenstein II: The New Colossus vychází 27. října na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One. Příští rok se podívá i na Switch. Hru jsme zařadili mezi nejočekávanější říjnové hry.