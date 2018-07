RECENZE: Wolfenstein II pro Switch je pořád zábavný a krvavý. A rozmazaný

Vzkříšený Wolfenstein: The New Order byla fajn střílečka plná brutálního vyvražďování nácků, ale úplně nás nevzala. Něco tomu pořád chybělo a starší díly bavily naši redakci více. Prequel The Old Blood byl mnohem kratší, ale o dost zábavnější. Drcení lebek nacistů ocelovou trubkou bylo správně krvavé a zábavné.

Wolfenstein II: The New Colossus pro Switch

Hra navíc působila kompaktněji. Nebylo to však nic proti tomu, co přinesl regulérní druhý díl restartované série s podtitulem The New Colossus. Na to jsme připraveni nebyli. Zjednodušená zábava vyhnaná svou brutálností, nekorektností a až groteskním humorem na maximum se ukázala jako ten správný recept na nejlepší díl série.

Fekální humor a oduševnělé poselství v jednom

Proč? Sekat nácky sekyrou na kusy a pálit do nich, až jim odletují maso a končetiny je nesmírná zábava i v koridorech. Člověk k tomu nepotřebuje otevřený svět. Hra je navíc na vyšší obtížnosti opravdovou výzvou. To, že bude druhý Wolf taková pecka, jsme nečekali. Ale rozhodně to nebylo takové překvapení jako samotný příběh.

Wolfenstein II: The New Colossus pro Switch

Story o židovském náckobijci B.J. Blazkowiczovi alias Terror Billym je vyprávěna od jeho dětství s překvapivě emotivním a hlubokým poselstvím. Na něj tvůrci umně naroubovali neskutečně humornou taškařici plnou bizarních postav, krve a fekálního humoru. Přitom nevypadá tak nevkusně, jak to může znít.

Hra není celá na cartridge Pokud jste odpůrci titulů, které vyžadují další data ke stažení k tomu, aby je šlo vůbec spustit, Wolf II pro Switch asi nebude patřit k vašim favoritům. Jak hlásá varování na obalu, k tomu abyste si ho zahráli, potřebujete internetové připojení. A také dostatek místa na vaší kartě. Jde o dosti kontroverzní způsob distribuce krabicové verze. Zvláště když download kompletní hry z Nintendo eShopu má 21,8 GB, takže by se na větší cartridge, které pro Switch existují, vešel. Bethesda evidentně šetří.

A to přesto, že jsme se dočkali močícího a zvracejícího Hitlera, sexu obézní nacistky a černocha nebo polonahé těhotné ženy potřísněné krví. Teď je tu Wolf II pro Switch. Konverze ukazuje prostředníček všem škarohlídům, kteří prskají na hybridní konzoli s tím, že je pro děti. Zároveň potvrzuje, že to Bethesda myslí po konverzích hitů jako Doom nebo The Elder Scrolls V: Skyrim s podporou Switche vážně. Za portem stojí stejně jako za Doomem studio Panic Button. Tentokrát odvedlo ještě lepší práci.

Veškerý obsah a žádná cenzura

Co je nejdůležitější, Wolf II pro Switch neprošel žádnou redukcí, co se týče obsahu. Levely jsou stejně velké, k dispozici jsou všechny zbraně včetně možnosti je nosit dvojmo. Stejně tak se utkáte se všemi protivníky. Od nacistů s nejrůznějšími hodnostmi přes robopsy až po obří mechy.

Wolfenstein II: The New Colossus pro Switch

Dostanete také stejnou porci příběhu, který ovlivní volba hned v úvodu hry. Přítomny jsou všechny videosekvence a některé z nich vskutku patří k tomu nejzábavnějšímu a nejkontroverznějšímu, co jsme kdy ve hrách viděli. V těchto směrech konverze jasně obstála. Naštěstí se jí vyhnula i proklínaná ruka cenzury.

Wolf II je explicitně násilná hra, v níž létají hlavy, amputují se končetiny všemožnými způsoby, krev teče proudem a rozhodně není vhodná pro děti. Navíc se v ní souloží. Nic z toho ve Switch verzi naštěstí nechybí. Doby, kdy byly videohry pro Nintendo konzole cenzurovány, jsou dávno, ale opravdu hodně dávno pryč. Pamětníci si jistě vzpomenou na Mortal Kombat pro SNES, kde chyběla krev a fatality byly osekané. Hráči, ať už majitelé Switch či nikoliv, jsou však nejvíc dychtiví zjistit, jak moc byla downgradována grafika a jak hra běží plynule. Jako na PlayStation 4 a Xboxu One to opravdu není.

Náckové vybíhají z mlhy

Že bude Wolf II pro Switch vypadat hůře, bylo vzhledem k omezenému hardwaru konzole jasné. Doom pro hybridní konzoli nedopadl špatně, Wolf II je na tom v dock režimu lépe. Textury jsou viditelně horší a kostičkovanější než na PS4. Modely postav mají méně polygonů. Zhoršenou grafiku je možné tolerovat, horší je to s viditelností. Ta není ideální, nacisté často vybíhají z mlhy. Přesto je to lepší než u Dooma. Hra běží na poměry Swicth plynule. Framerate ani rozlišení nejsou uzamčeny. Když je vše ideální, dosahují hodnot 30 fps a 720p.

Vždycky tomu tak není. Dokonce ani většinou. Jakmile se na obrazovce objeví více nepřátel, jde vše dolů. V dock režimu se to dá přežít bez problémů. Jakmile držíte konzoli jako handheld, je to horší. Vše je nejenom ošklivější, ale zároveň i rozmazanější. Takto bychom Wolfa II hrát rozhodně nedoporučovali. Pouze v případě, že nemáte poblíž televizi. Switch port se pyšní pohybovým ovládáním, které žádná jiná verze nemá. Míření Joy-Conem je překvapivě dobré. Pokud máte pohybové ovládání rádi, budete se bavit, tvůrci ho zpracovali dobře. Problémem je jenom při běhu.

Terror Billyho a jeho pohyb totiž stejně ovládáte oběma analogovými páčkami. Pohyb zastává jen míření. Navíc si můžete pohybové ovládání zapnout i na Pro ovladači. Hraní s ním je ostatně nejlepší a nejpřesnější.



Jsme rádi, že se Wolf II dostal i na Switch. Jde o povedenou řežbu. Ostatně, vy drazí čtenáři s námi souhlasíte, když jste ho zvolili hrou loňského roku. Na konzoli od Nintenda se hraje také dobře, jen je škoda rozmazanosti a špatné viditelnosti. Dodatečný obsah by také bodl.