Místo střílení nácků v nové modifikaci Wolfensteina hladíte pejsky

Ještě před svým vydáním vyvolal Wolfenstein 2: The New Colossus podivnou debatu nad tím, jestli je v dnešní době v pořádku střílet virtuální nacisty. Podle mnohých diskutujících jeho autoři jen naskočili na populární vlnu levicového aktivismu. Samotný fakt, že je někdo nacista a chce vás zabít, prý ještě není dostatečný důvod proto, abychom ho mohli beztrestně zastřelit.



Že je série Wolfenstein přes dvacet let jen o střílení nácků? No tak ji změňme. Autor modu Woof 3D ukázal jak by to mohlo vypadat. Místo nacistů ve hře najdeme jen psy a jelikož násilí na zvířatech by také někomu mohlo vadit, zpacifikovat je můžete jen hlazením. Výsledkem je absurdní variace na střílečku, kdy se na vás vrhají smečky citově vyprahlých pejsků, které musíte drbáním za ouškem uspat.

Měl jsem v úmyslu tu zavtipkovat známou hláškou z Pelíšků „Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?“, ale nakonec se to nehodí. Modifikace totiž evidentně moc práce nedala. Kromě toho, že jdou psíkům od hlavy srdíčka, tu najdeme jen pár pozměněných textur, které nahrazují všudypřítomné svastiky otiskem psí tlapky. Mod si můžete stáhnout tady, ale asi bude stačit, když se podíváte na náš záznam průchodu prvním levelem.