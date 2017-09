Vydavatel World of Tanks otevřel pobočku v Praze, zaměstná přes 140 lidí

Kdo by byl býval před pár lety vsadil na to, že se z počítačových tankových bitev, do té doby zábavy jen pro pár zapálených nadšenců, stane miliardový byznys?

World of Warplanes má konkurenci především ve War Thunder.

Obzvláště když se její tvůrci tehdy odvážně vydali směrem, kdy jim díky modelu free 2 play většina hráčů nezaplatí ani korunu. Úspěch původně běloruské společnosti Wargaming byl stejně tak překvapivý, jako zasloužený a v současnosti se do hry přihlásilo již více než 180 milionů hráčů. Pro nezanedbatelnou část z nich je to jediná počítačová hra, kterou kdy na vlastní kůži zkusili.

Viktor Kislyj, ředitel společnosti Wargaming

Wargaming neusnuli na vavřínech a World of Tanks dále vylepšují. Postupně ji rozšířili o letadla (World of Warplanes) a bitevní lodě (World of Warships), expandují však i ekonomicky.



Jedním z největších kroků je otevření nové pobočky v Praze. Na dnešní tiskové konferenci, jíž se zúčastnil i sám zakladatel společnosti Viktor Kislyi, zaznělo, že zdejší kancelář má být z hlediska celé společnosti klíčovou a kromě testování se zde budou věnovat především analýze dat a business inteligence podpoře. Současně se do hlavního města rozšiřuje i samotný vývoj World of Tanks.



V pražské pobočce by mělo do konce roku nalézt práci až 140 nových zaměstnanců, do roku 2019 pak dokonce dvojnásobek.