World of Warcraft: Battle for Azeroth vyjde nejpozději 21. září

Hráči, kteří si hru předobjednají, získají okamžitě možnost povýšit jednu postavu na úroveň 110, což je současné maximum. Dále se hned zpřístupní nový prvek - první čtyři spojenecké rasy. Kdo za ně ovšem bude chtít hrát, musí splnit určité podmínky, které se týkají postupu v aktuální expanzi Legion. Teprve posléze se aktivuje série úkolů, která povede k přivítání nové spojenecké rasy (v době vydání článku jsou servery přetížené, do hry se nelze přihlásit).

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Předobjednat si lze jak standardní verzi, tak digital deluxe, která obsahuje bonusové in-game předměty, a to nejenom do World of Warcraft, ale i dalších her Blizzardu. Dostupné jsou také okamžitě.

Všichni hráči, nezávisle na předobjednávce, získají v nejbližších dnech také čtyři další sloty na postavu.

Spojenecké rasy dostupné po předobjednání hry

Highmountain Tauren

Rasa: Highmountain Tauren

Frakce: Horda

Podmínky:

reputace na stupeň exalted s Highmountain Tribe

splněn achievement Ain’t No Mountain High Enough



Lightforged Draenei

Rasa: Lightforged Draenei

Frakce: Aliance

Podmínky:

reputace na stupeň exalted s Army of the Light

splněn achievement You Are Now Prepared!



Nightborne

Rasa: Nightborne

Frakce: Horda

Podmínky:

reputace na stupeň exalted s Nightfallen

splněn achievement Insurrection



Void Elves

Rasa: Void Elves

Frakce: Aliance

Podmínky:

reputace na stupeň exalted s Argussian Reach

splněn achievement You Are Now Prepared!



V plánu jsou ovšem další, víme o Dark Iron Dwarf, Zandalari Troll či nově potvrzených Draenor Orcs.

Na zbytek obsahu si však budeme muset počkat až do vydání. Co je známo? Maximální úroveň se zvedne na 120 a podíváme se na dva nové kontinenty. Kul Tiras je domovem kouzelnice Jainy Proudmore s lesy, pláněmi a také zuřivými piráty. Zandalar obývají trollové a narazíme zde na dinosaury, ale i nejstarší město Azerothu - Zuldazar.

Warfront je nový kooperativní PvE režim, který čerpá inspiraci ze strategií Warcraft. Celkem dvacet hráčů bude plnit různé úkoly při obléhání nepřítele. Počítá se i se stavbou budov a jejich vylepšováním.



V režimu Island Expeditions budeme se třemi dalšími hráči hledat kořist na opuštěných ostrovech. Soutěží se s počítačem řízenými postavami, v případě zájmu však i v rámci režimu PvP.

Dungeonů bude při startu hry deset, první raid se jmenuje Uldir, Halls of Control a obsahuje osm bossů. Opět se počítá s tzv. World Questy, které se zpřístupní na maximální úrovni. Náhrada za Artifact weapons je méně rozvětvený medailon Heart of Azeroth.