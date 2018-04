Ohnivá Legie sice byla poražena, míru se obyvatelé Azerothu přesto nedočkají. Expanze Battle for Azeroth se částečně vrací ke kořenům. Tedy minimálně v tom, že válečný konflikt propukne přímo mezi Aliancí a Hordou. Obě strany se pustí do boje o mocný minerál Azerite.

K mání jsou standardní edice, které v případě koupě před vydáním zpřístupní spojenecké rasy a možnost povýšit jednu postavu na úroveň 110, což je současné maximum (více jme psali zde). Digital Deluxe, která je o 15 eur dražší, přidává mounty (Seabraid Stallion za Alianci, Gilded Ravasaur za Hordu), peta (Baby Tortollan), drobnosti do Overwatche (hlášky, emotes, ikonku), přebal do Hearthstone, spreje do StarCraftu 2 a mounta Primal Flamesaber do Heroes of the Storm.

World of Warcraft: Battle for Azeroth - sběratelská edice

Sběratelská edice je oproti zvyklostem z minulých let jiná a podle mě výrazně horší. Chybí artbook, podložka pod myš, DVD Behid the scenes a soundtrack přináší už pouze digitálně. Místo toho balení obsahuje knížku, která přiblíží zkázu Teldrassilu z pohledu Aliance i Hordy, a oboustranný medailon s motivem Aliance a Hordy. Dále digitální klíč pro stažení hry a samozřejmě veškerý obsah standardní a deluxe edice.

Mark of Allegiance ze sběratelské edice

Jedna z hlavních novinek hry se jmenuje Island Expeditions, což jsou dynamické události navržené pro tři hráče, jejichž cílem je nashromáždit 6000 Azeritu dříve než druhá frakce. Hrát půjde na obtížnosti Normal, Heroic, Mythic nebo PvP. Azerithe lze získat různými způsoby - z monster, truhliček, nepřátel či minerálů, které je třeba vykutat.

Tvůrci tvrdí, že počítačem řízení protivníci mají v repertoáru řadu taktik a nikdy dopředu nevíte, kterou použijí. PvP je kapitola sama pro sebe. Součástí mají být i různé náhodné eventy a zajímavé power-upy, které pomohou v boji.

Vývojáři přibližují Island Expeditions

Co víme z dřívejška?

Maximální úroveň se zvedne na 120 a podíváme se na dva nové kontinenty. Kul Tiras je domovem kouzelnice Jainy Proudmore s lesy, pláněmi a zuřivými piráty. Zandalar obývají trollové a narazíme zde na dinosaury, ale i nejstarší město Azerothu - Zuldazar.

Warfront je nový kooperativní PvE režim, který čerpá inspiraci ze strategií Warcraft. Celkem dvacet hráčů bude plnit různé úkoly při obléhání nepřítele. Počítá se i se stavbou budov a jejich vylepšováním.



Dungeonů bude při startu hry deset, první raid se jmenuje Uldir, Halls of Control a obsahuje osm bossů. Opět se počítá s tzv. World Questy, které se zpřístupní na maximální úrovni. Náhrada za Artifact weapons je méně rozvětvený medailon Heart of Azeroth.