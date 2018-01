World of Warcraft se připravuje na novou expanzi, levelování je těžší

Válka skončila, Ohnivá Legie byla poražena. Azeroth se však míru jen tak nedočká. Pantheon sice uvěznil Sargerase, ten však stihl zabodnout svůj meč Gorribal hluboko do Azerothu v oblasti Silithus. A právě zde goblini objeví nový minerál Azerite, který disponuje nezměrnou silou. Další válka je na spadnutí.

Aktuálně vydaný patch přinesl jednu velkou změnu, která má dopad na levelování. Za pojmem Scaling World se ukrývá dynamické rozpětí v zónách, které se řídí vaším aktuálním levelem. To znamená, že zatímco dříve byla dejme tomu oblast Northern Barrens určena pro hráče na úrovních od 10 do 20, nově zde jde levelovat v rozpětí úrovní 10 až 60.

Díky tomu mají hráči o něco větší svobodu v tom, kde můžou postupovat směrem k maximální úrovni. Scaling World se přitom týká i dungeonů. Zisk zkušeností je však nyní pomalejší, protože nepřátelé mají více životů. To vnímám jako dobrou věc, protože levelování bylo v posledních letech rozbité. Postavy zase musí používat rotaci svých dovedností a v dungeonech postupovat obezřetněji, tedy tak, jak to bylo dřív. Vedlejším efektem je, že raidy ze starších expanzí (Pandaria, Draenor) nelze projít sólo, hotfix by měl vyjít brzy.

K narovnání rozbitého levelování však nedošlo samoúčelně. Ve hře se v rámci nadcházející expanze Battle for Azeroth objeví šest nových hratelných spojeneckých ras. Za Alianci to jsou Void Elves, Lightforged Draenei a Dark Iron Dwarves, za Hordu pak Nightborne, Highmountain Tauren a Zandalari Trolls. Další se zpřístupní v průběhu expanze. A všechny začnou na levelu 20. Bllizzard tak levelování nespravil jen tak, z dobré vůle, ale aby natáhl herní dobu.

Ve hře se také objeví nové bitevní pole Seething Shore, v němž Horda a Aliance svádí bitvu o Azerite. Zpřístupní se v rámci příběhu, který nás nově zavedl do Silithusu (úkol se zpřístupní za předpokladu, že jste dokončili raid Antorus, The Burning Throne alespoň na obtížnost LFR). Posun v příběhu zde však po pár úkolech, alespoň prozatím, skončil. Na zpřístupnění dalších částí si budeme muset počkat.

Změn je v rámci patche samozřejmě více (kompletní rozpis zde). Nově si lze za 1000 posbíraných Wakening Essences koupit token, jenž se podle specializace přetransformuje na náhodný kus legendární výbavy. Zisk této suroviny je však šestkrát rychlejší. Tohle všechno znamená jediné - expanze je v podstatě na samém konci, dosažené úspěchy se stávají irelevantní a s vydáním Battle for Azeroth začne vše znovu. Kdy však nová expanze vyjde, prozatím nebylo oznámeno.