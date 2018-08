Battle for Azeroth je nejrychleji prodávaná expanze World of Warcraftu

Battle for Azeroth je v pořadí již sedmá expanze, vyšla 14. srpna. Ke startovnímu dni se prodalo více než 3,4 milionu kopií. To znamená, že Battle for Azeroth je prozatím nejenom nejúspěšnější datadisk World of Warcraftu, ale také jedna z nejrychleji prodávaných PC her všech dob.

„Battle for Azeroth je definitivní kapitola konfliktu Hordy a Aliance v srdci Warcraftu. Je velmi vzrušující vidět hráče, jak v rekordním počtu zastupují své frakce a začínají podnikat válečné kampaně,“ řekl Mike Morhaime, ředitel a spoluzakladatel Blizzardu.



Slušným prodejům zřejmě napomohly předobjednávky, které umožnily hrát za nové spojenecké rasy ještě před vydáním datadisku.

Battle for Azeroth zvedl maximální úroveň na 120 a zpřístupnil dva nové kontinenty: Kul Tiras a Zandalar. Zároveň se znovu zaměřuje na konflikt mezi Aliancí a Hordou. Recenzi zveřejníme na Bonuswebu během víkendu.