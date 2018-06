Návrat legendy. World of Warcraft Classic bude vycházet z patche 1.12

12:32 , aktualizováno 12:32

Online hra na hrdiny World of Warcraft letos oslaví 14 let od uvedení v Americe a vyjde sedmá expanze Battle for Azeroth. Vývojáři ovšem pracují i na návratu „původní hry“, na níž většina s láskou vzpomíná.