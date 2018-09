Během Blizzconu bude dostupné demo World of Warcraft Classic. Má to háček

World of Warcraft Classic (číst více) si budou moci vyzkoušet i ti, kteří se nevydají přímo na výstaviště, ale vše budou sledovat doma. Háček je v tom, že přístup k demu získají pouze hráči, kteří si koupí virtuální vstupenku.

BlizzCon 2018 Virtual Ticket se prodává za 39,99 eur (zhruba 1 050 korun) a kromě přístupu ke všem streamům zajistí in-game předměty do her World of Warcraft, StarCraft II, Heroes of the Storm, Hearthstone, Diablo III a Overwatch. Ve World of Warcraftu to budou plášť a banner, zvlášť pro Alianci a Hordu (podívejte se na ně zde).

Demo World of Warcraft Classic půjde stáhnout krátce po skončení slavnostního zahájení. Servery ovšem poběží ještě pár dní po skončení Blizzconu, hrát budeme moci až do 8. listopadu. V demu mají být dostupné dvě úvodní zóny s možností plnit úkoly a investovat první body do talentů.