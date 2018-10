Demo World of Warcraft Classic začíná na úrovni 15

Ukázka se zaměřuje na plnění úkolů v otevřeném světě, a to ve dvou ikonických zónách. Za Hordu to bude Barrens, samozřejmě ještě v podobě před událostmi z Cataclysm, za Alianci pak Westfall.

To znamená, že v demu neuvidíme startovní zóny, protože se začíná až na levelu patnáct. Dává to mysl, právě v tomto momentě se zpřístupňují první důležité dovednosti, u huntera je to například schopnost mít bojového peta. K přerozdělení také budou první bodíky do talentů, které se otevřou na úrovni deset. Získat půjde maximálně úroveň devatenáct.

Chybět budou instance Deadmines a Wailing Caverns, bitvy mezi hráči (PvP) se omezí pouze na duely. Na Blizzconu bude také omezen čas, po který si mohou návštěvníci demo vyzkoušet, aby uvolnili místo dalším zájemcům. Nepochopitelně se to však týká i hráčů s virtuální vstupenkou. Kolik času je na seanci vyhrazeno, se Blizzard ještě nerozhodl, naštěstí postup bude uložen a půjde se znovu přihlásit.

Co se týče herního klienta, je vystavěn na moderních základech, integrován do Battle.netu, podporuje širokoúhlé monitory. V nastavení grafiky ovšem půjde zaškrtnout tlačítko „Classic“, který nastaví hru tak, aby vypadala jako v roce 2004.

Demo bude majitelům virtuální vstupenky dostupné krátce po zahajovací ceremonii v pátek 2. listopadu. Už během dneška však půjde stáhnout většinu dat. World of Warcraft Classic vychází z patche 1.12 Drums of War (patch notes zde).