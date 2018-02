Něco pro fandy World of Warcraft: rozdáváme pět sběratelek Legion

Máme pro vás nachystáno pět sběratelských edic, k nimž přihodíme nafukovací warglaivy a svítící míčky s motivem WoW. Jednoho z vás k tomu navíc čeká obrazová knížka Streets of Warcraft.

Soutěžíme do 20. února 23:59, odpovědi na otázky posílejte na e-mail bwsoutez@mafra.cz a nezapomeňte připsat adresu. Výherci budou zveřejněni po skončení soutěže v tomto článku.

1. Jak se jmenuje připravovaný datadisk pro World of Warcraft?

a) The Forgotten Tribes

b) Battle for Azeroth

c) The Last Stand of the Zandalari

d) The Dark Prophet

2. Jak se jmenuje meč, který Sargeras zabodl do Azerothu před tím, než ho Pantheon uvěznil?

a) Frostmourne

b) Shalamayne

c) Gorribal

d) Gorehowl

3. Která nová spojenecká rasa se ve hře objeví při vydání nové expanze?

a) Void Draenei

b) Lightforged Elves

c) Dark Iron Dwarves

d) Jinyu

4. Jaké hodnocení získal na Bonuswebu datadisk Legion?

a) 80

b) 85

c) 90

d) 95

