Wargaming si pochvalují spolupráci s Iron Maiden

Autoři nesmírně populární válečné hry World of Tanks a jejích sourozenců World of Warplanes a World od Warships se ocitli tak trochu v pasti vlastního úspěchu. Vypadá to totiž, že už se nemají kam dále rozšiřovat. Ano, nový obsah vychází neustále, jenže oslovit další hráče je stále těžší a těžší. Lidem z marketingu se však povedl husarský kousek a pro spolupráci na propagaci World of Warplanes přemluvili metalovou kapelu Iron Maiden.



Kombinace hudebních legend a válečné počítačové hry není tak bizarní, jak to na první pohled vypadá. Jak mi řekl na Gamescomu jeden z producentů hry, mezi fanoušky historie vojenství a tvrdé kytarové hudby je více než jen nahodilá spojitost a jelikož je zpěvák kapely Bruce Dickinson známým leteckým nadšencem, nevšední spolupráce se přímo nabízela.

Dickinson pro World of Warplanes natočil sérii propagačních videí, ve kterých představuje ta nejslavnější letadla z bohatého arsenálu, který je ve hře k dispozici. Kromě toho ve hře nově najdete i ikonický Spitfire, který kapela aktuálně používá při své pódiové prezentaci. A to včetně maskota Eddieho.

Dickinson prý za tuto spolupráci nedostal ani korunu a jediné peníze, které musel Wargaming zaplatit, šly hudebnímu vydavatelství Universal za licenci k použití skladby Aces High.

Doufejme, že tento marketingový majstrštyk není to jediné, co mají autoři v rukávu. Samotný World of Warplanes totiž po loňské aktualizaci 2.0, která zásadním způsobem změnila hratelnost, nemá u fanoušků snadnou pozici a řada jich dokonce volá po návratu původní verze.