Microsoft plánuje spustit službu Xbox Game Pass i na PC

Informace zazněla z úst šéfa Microsoftu Satyi Nadelly při prezentaci příznivých hospodářských výsledků. Příjmy herní divize se za čtvrtletí zvýšily o 44 procent, zatímco u služeb navázaných na Xbox to je o 36 procent. Microsoft má další pány, jak se v oblasti her rozvíjet a jedním z nich je i spuštění služby Xbox Game Pass i na PC.

Šéf Microsoftu Satya Nadella

Zatím neznáme žádné konkrétní detaily, ale lze očekávat realizaci přes nepříliš populární Windows 10 Store.

Xbox Game Pass zahrnuje aktuálně více než sto her, přičemž měsíční předplatné stojí 259 korun. Lákadlem mají být exkluzivity od Microsoftu, které se v nabídce služby objeví hned v den vydání. Naposledy zmiňme špičkové festivalové závody Forza Horizon 4. V porovnání s konkurenčním PlayStation 4 je však exkluzivit výrazně méně.

Ze služby Xbox Game Pass přitom už nyní částečně těží i hráči na PC, a to díky propagované funkci Play Anywhere, která umožňuje zakoupenou hru hrát na PC i Xboxu One. Ne všechny hry ji podporují, ale Microsoft se snaží, aby byla zakomponována u všech nových titulů. Mít Xbox Game Pass na PC je tak pro Microsoft další logický krok.