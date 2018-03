K předplatnému v dubnu: Sony láká na Mad Maxe, Microsoft na AC Syndicate

Sony si pro předplatitele s PlayStation 4 připravila Mad Maxe, který kromě krás post-apo světa přinesl také zběsilé bitvy na čtyřech kolech. V autech ovšem ještě zůstaneme. Druhým kouskem na PlayStation 4 jsou povedené závody Trackmania Turbo. Zbytek už je vata, ostatně posuďte sami. Všechny hry si mohou předplatitelé stáhnout od 3. dubna.

PS Plus

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)

Microsoft se ovšem také vytáhl. Největším lákadlem na Xbox One je Assassin’s Creed Syndicate z industriálního Londýna, kterému sekunduje obtížná hádanková hra The Witness. K tomu jsou dva kousky na Xbox 360, konkrétně závody Cars 2 a horor Dead Space 2, které lze ovšem hrát i na Xboxu One v režimu zpětné kompatibility.

Xbox Live Gold