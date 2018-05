Od 20. února bude v Česku dostupný bundle Xbox One S PlayerUnknown’s Battlegrounds, a to za 7 699 korun. Balení obsahuje Xbox One S s 1TB úložným prostorem, kód na stažení PlayerUnknown’s Battlegrounds, trial verzi předplatného Xbox Live Gold na 14 dnů a předplatné Xbox Game Pass na měsíc.

Pouze v Česku a na Slovensku má pak být dostupný Xbox One X se závody Forza Motorsport 7 za 13 499 korun.