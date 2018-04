Morrowind a starší díly Star Wars budou na Xboxu One zpětně kompatibilní

Dalších devatenáct her, které původně vyšly na Xbox, bude v rámci zpětně kompatibility hratelných na Xboxu One. Várka zahrnuje klasiky jako The Elder Scrolls III: Morrowind či Jade Empire.