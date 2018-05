Xboxová akce Sunset Overdrive dorazí i na PC

Sunset Overdrive je jednou z mála ryze xboxových exkluzivit této generace, nyní to však vypadá, že si ji budou moci zahrát i hráči na PC. Alespoň to tedy vyplývá z faktu, že v Koreji hra získala od tamní agentury věkový rating. Není to tedy sice úplně oficiální potvrzení, ale Insomniac už se dříve nechali slyšet, že by PC port rádi udělali. Sunset Overdrive je bezhlavá akce plná šílených zbraní a rychlého pohybu, v naší recenzi jsme jí v roce 2014 udělili 85 %.

VIDEO: Sunset Overdrive bere apokalypsu s úsměvem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu