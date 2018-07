Xenonauts 2 vybrali na Kickstarteru téměř čtyřnásobek požadované částky

Válečná strategie Xenonauts z roku 2014 cílila na všechny hráče kultovní klasiky UFO, kterým její moderní reinkarnace navzdory nesporným kvalitám příliš nesedí.

Navzdory tomu, že šlo o náročný kousek s ošklivou grafikou, byly prodeje hry více než slušné. Prakticky ihned po vydání se začalo připravovat pokračování. To by mělo vyjít někdy v průběhu letošního roku, už teď je však jasné, že to bude pro studio Goldhawk Interactive další velký úspěch.

Během třiceti dnů kickstarterové kampaně totiž autoři dokázali vybrat bezmála čtyřnásobek požadované částky. Celkem jim na účet od natěšených fandů přišlo v přepočtu téměř pět a půl milionu korun.

Xenonauts 2 se zaměří především na vylepšení technologické stránky, tentokrát se hra bude odehrávat plně ve 3D. Přesné datum vydání ještě neznáme, ale pokud se nemůžete dočkat, vyzkoušejte bezplatnou demoverzi, která je k dispozici na stránkách portálu GOG.