GoG odstartoval letní slevy hrou zdarma: strategií Xenonauts ve stylu Ufa

Jak hru získat? Přejděte na gog.com, přihlaste se ke svému účtu a hru si jednoduše přidejte buď přes baner na titulní stránce, nebo tlačítkem „get it here“ na kartě. Systému chvilku trvá, než transakci zpracuje, hra je nicméně okamžitě dohledatelná ve vaší knihovně. Klient GoG Galaxy není povinný.

Akce s Xenonauts zdarma končí ve středu v 15:00.

Xenonauts

Letní slevy na GoGu poběží do 18. června, zlevněno je přes 1300 her, takže doporučuji projít si Wishlist (nebo si ho vytvořit). Například FTL: Advanced Edition je k mání za dvě eura, stejně jako Beyond Good & Evil. Za pět euro je třeba oblíbená strategie Prison Architect.